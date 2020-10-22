Президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення винести на всеукраїнське опитування питання щодо вільної економічної зони на Донбасі. Він заявив, що відновити східні території від війни без цього кроку неможливо.

Коли мовиться про створення вільної економічної зони, то це не про окуповані території, а про увесь Донбас, пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам. Про це повідомляє 24 канал.

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Ми говоримо про Донбас, бо ввести ВЕЗ на окупованій території зараз неможливо, ніхто не буде цього робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація – ми будемо на кордоні, це буде повністю наша територія, будуть виведені війська (Росії – 24 канал),

– пояснив президент.

Він заявив, що нині неможливо економічно підняти окуповану частину Донбасу. Мовляв, сьогодні точно ніхто не зможе сказати, скільки коштуватиме реінтеграція цих територій після їхньої деокупації.

"Ми не знаємо про всі підприємства, ми не розуміємо повністю цю цифру – скільки вивезено заводів, фабрик, розпиляно на метал, що там з шахтами, яка там в цілому ситуація, що з медициною", – перелічив глава держави.

Він заявив, що нині на окупованому Донбасі просто немає медицини – вона "лежить" через пандемію коронавірусу. Через усі ці чинники ніхто не знає, скільки мільярдів потрібно на реінтеграцію Донбасу.

На Донбас можуть прийти великі гроші

Президент України запевнив, що не боїться перспективи скасувати податки для Донбасу або надати регіону інших преференцій у межах вільної економічної зони.

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Я хочу почути наш народ, але ви повинні знати, що відновити (Донбас – 24 канал) без вільної економічної зони, я вважаю, ми не зможемо. Розробкою ВЕЗ зараз займаються наші економісти,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що така ініціатива допоможе повернути в цей регіон український і закордонний бізнес. Глава держави поділився очікуваннями, що туди можуть прийти "великі гроші".

"Вони зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. Це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", – заявив президент.