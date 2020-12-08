Для Міноборони та Генерального штабу Збройних сил замовили кілька позашляховиків. Мовиться про автомобілі марки Škoda – Kodiaq Ambition. Загальна сума такої закупівлі становить 2,62 мільйона гривень. Цілком імовірно, що цих машинах пересуватиметься керівництво української армії.

Деталі тендеру

Відповідні дані з'явилися у системі ProZorro. Замовники – Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил.

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Підсумки тендеру на закупівлю позашляховиків для Міноборони та Генштабу / Дані ProZorro



Що відомо про замовників тендеру / Дані ProZorro

Процедуру уже позначено такою, що відбулася. Переможцем стала компанія "Автоцентр Київ". Також участь у торгах брав "Автомобільний дім "Галич – Авто". Але їхня пропозиція була на 54 тисячі гривень вищою.



Інформація про учасників і переможця тендеру / Дані ProZorro

Що відомо про кросовери на кілька мільйонів для Генштабу

Отже, Генштаб ЗСУ має отримати 3 повнопривідних автомобілі Škoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску. Машини будуть мати білий, сірий і коричневий кольори. Ціна кожного – 873 тисячі гривень. Натомість на сайті "Автоцентру" вартість на такі авто стартує від 881 тисяч гривеень, повідомляє "Обозреватель".

Водночас авто оснастять:

подушками безпеки,

пакетом "Погані дороги",

оббивкою сидінь (тканина),

хром-пакетом усередині салону,

радіо Swing-записом з USB,

8 динаміками,

Двозонною системлю кондиціонування,

заднім парктроніком,

підігрівом передніх сидінь,

інформаційними радіо BOLORО,

8'' сенсорним кольоровим дисплеєм,

голосовим керуванням.

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Ціни на Škoda Kodiaq Ambition залежно від комплектації / Дані з сайту Info Car

У Генштабі ЗСУ у коментарі журналістам 24 канал пообіцяли з'ясувати вищевикладені дані та надати розгорнутий коментар пізніше. Як тільки він з'явиться – ми обов'язково повідомо своїх читачів.

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