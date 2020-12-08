Міноборони та Генштаб ЗСУ вирішили закупити престижні позашляховики на кілька мільйонів
Для Міноборони та Генерального штабу Збройних сил замовили кілька позашляховиків. Мовиться про автомобілі марки Škoda – Kodiaq Ambition. Загальна сума такої закупівлі становить 2,62 мільйона гривень. Цілком імовірно, що цих машинах пересуватиметься керівництво української армії.
Деталі тендеру
Відповідні дані з'явилися у системі ProZorro. Замовники – Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил.
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Підсумки тендеру на закупівлю позашляховиків для Міноборони та Генштабу / Дані ProZorro
Що відомо про замовників тендеру / Дані ProZorro
Процедуру уже позначено такою, що відбулася. Переможцем стала компанія "Автоцентр Київ". Також участь у торгах брав "Автомобільний дім "Галич – Авто". Але їхня пропозиція була на 54 тисячі гривень вищою.
Інформація про учасників і переможця тендеру / Дані ProZorro
Що відомо про кросовери на кілька мільйонів для Генштабу
Отже, Генштаб ЗСУ має отримати 3 повнопривідних автомобілі Škoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску. Машини будуть мати білий, сірий і коричневий кольори. Ціна кожного – 873 тисячі гривень. Натомість на сайті "Автоцентру" вартість на такі авто стартує від 881 тисяч гривеень, повідомляє "Обозреватель".
Водночас авто оснастять:
- подушками безпеки,
- пакетом "Погані дороги",
- оббивкою сидінь (тканина),
- хром-пакетом усередині салону,
- радіо Swing-записом з USB,
- 8 динаміками,
- Двозонною системлю кондиціонування,
- заднім парктроніком,
- підігрівом передніх сидінь,
- інформаційними радіо BOLORО,
- 8'' сенсорним кольоровим дисплеєм,
- голосовим керуванням.
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Ціни на Škoda Kodiaq Ambition залежно від комплектації / Дані з сайту Info Car
У Генштабі ЗСУ у коментарі журналістам 24 канал пообіцяли з'ясувати вищевикладені дані та надати розгорнутий коментар пізніше. Як тільки він з'явиться – ми обов'язково повідомо своїх читачів.
Дивіться відео з оглядом авто Skoda Kodiaq Ambition
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