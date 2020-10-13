Уряд виділить для людей, які постраждали внаслідок масових пожеж у Луганській області, 185 мільйонів гривень. Гроші поділять між сім'ями загиблих, потерпілими та ДСНС.

З резервного фонду державного бюджету потерпілим внаслідок пожеж на Луганщині виділять 185 мільйонів гривень. За це проголосували на засіданні уряду 13 жовтня, повідомляє 24 канал.

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На що підуть гроші:

сім’ям загиблих передбачено по 200 тисяч гривень. Виплати окремо здійснюватиме й обласна держадміністрація;

по 50 тисяч гривень виділять кожного серйозно постраждалому;

по 30 тисяч – тим, хто отримав травми середньої важкості;

по 20 тисяч – людям з легкими травмами;

по 300 тисяч (на сім’ю) – тим, чиє житло було повністю зруйноване, а також по 50 тисяч (на сім’ю) – тим, чий дім був серйозно пошкоджений;

додаткові гроші виділять ДСНС.

Як повідомив у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко, надзвичайники отримають 95 798 038 гривень.

Коли люди отримають допомогу

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що очікує оперативного надходження грошей та одразу спрямовуватиме їх у регіони.

Тоді керівники районних та військово-цивільних адміністрацій і голови сільських рад безпосередньо будуть видавати допомогу людям,

– заявив глава ОДА.

Та додав, що насамперед гроші отримають ті, хто має усі необхідні документи.