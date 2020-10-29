Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі реалізувати можна за допомогою чіткого плану – "дорожньої карти". А документ цей загалом хороший, адже розробляли його три президенти і канцлерка.

Угоди угодами, а потрібен план для їхньої реалізації

Такі міркування Укрінформу висловив колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (з 2015 до 2019) Мартін Сайдік. Він назвав мінські угоди "добрим документом", який просто потребує чіткого плану для втілення.

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Я завжди стверджував, що мінські угоди є добрим документом, на основі якого, а також, звичайно, за наявності відповідної політичної волі, можна було б розв'язати конфлікт на Донбасі,

– заявив Сайдік.

Мінські домовленості не можуть бути невдалим документом, адже його розробляли три президенти й канцлерка – лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

А от вже щодо конкретних шляхів імплементації мінських угод "були та досі є різні думки".

Саме тому потрібно створити чітку "дорожню карту" для їхньої реалізації. І важливим кроком до цього був так званий "план Сайдіка".

Коротко про "план Сайдіка" з врегулювання ситуації на Донбасі

"План Сайдіка" розробили ще наприкінці 2018 року. Сам Сайдік вважає, що цей план:

"Дає чіткі відповіді на різні запитання щодо конкретної імплементації мінських угод",

А також щодо "економічного відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів".

Однак в україні його зустріли неоднозначно – через деякі нюанси, які видалися схожими на вагомі поступки Росії, втілення кремлівського сценарію:

Наприклад, щодо масштабної амністії проросійських бойовиків.

Схвально зустріли, утім, пункти про:

Запровадження спільної місії ООН і ОБСЄ на Донбасі із невеликими військовим та поліцейським компонентами й міжнародною цивільною адміністрацією в ОРДЛО.

А також запуск Євросоюзом агентства з відновлення Донбасу.

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