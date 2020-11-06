Аби потрапити на рейс до Франції, громадянам України потрібно продемонструвати результати ПЛР-тесту. Це правило поширюється на всіх українців, старших за 11 років.

Які вимоги до тесту на коронавірус

Тест, звісно, повинен бути з негативним результатом на COVID-19. Також його слід робити не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Про це інформує посольство Франції в Україні.

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Розпочне діяти таке нововведення вже з 11 листопада.

МОЗ оновило перелік країн червоної зони

Зазначимо, що 6 листопада українське МОЗ оновило список країн червоної зони. У червоний перелік потрапили 46 держав – на 4 менше, ніж попереднього тижня. У цьому списку – і Франція, адже там кількість хворих на 100 тисяч населення сягає 874,3.

Яка ситуація з коронавірусом у світі?