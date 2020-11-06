Аби сісти на літак до Франції, потрібен тест на коронавірус: детально про нововведення
Аби потрапити на рейс до Франції, громадянам України потрібно продемонструвати результати ПЛР-тесту. Це правило поширюється на всіх українців, старших за 11 років.
Які вимоги до тесту на коронавірус
Тест, звісно, повинен бути з негативним результатом на COVID-19. Також його слід робити не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Про це інформує посольство Франції в Україні.
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Розпочне діяти таке нововведення вже з 11 листопада.
МОЗ оновило перелік країн червоної зони
Зазначимо, що 6 листопада українське МОЗ оновило список країн червоної зони. У червоний перелік потрапили 46 держав – на 4 менше, ніж попереднього тижня. У цьому списку – і Франція, адже там кількість хворих на 100 тисяч населення сягає 874,3.
Яка ситуація з коронавірусом у світі?
- За добу 5 листопада у світі зареєстрували 608 550 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник захворюваності від початку 2020 року.
- Франція – на 5-му місці за кількістю хворих у світі. В країні вже інфікувались 1 мільйон 648 тисяч осіб. Померли – більше ніж 39 тисяч. Одужали – понад 129 тисяч людей.
- Україна – на 20-му місці з 440 188 хворими. Померли від коронавірусу 8 125 людей. Одужали більше ніж 195 тисяч осіб.
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