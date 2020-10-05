Для Росіх вигідним є якнайдовше затягування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Коли країни все ж дійдуть до мирних переговорів, там РФ виступить, як миротворець. Так само зробить і Туреччина.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса та додав, що це ідеальний варіант для Росії у цій ситуації.

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"Якщо конфлікт ще затягнеться, сторони витратять свої ресурси на війну, після чого організують мирні переговорити. Звісно, там Росія виступить, як головний миротворець", – сказав Куса.

За словами експерта, затягування конфлікту без прямого втручання Росії та Туреччини вигідне для обох цих країн, адже кожна з них зможе показати всім, що нібито вона за мир і хоче закріпити свій вплив, як одного з ключових посередників на Південному Кавказі.

Попри такі плани, Куса додав, що наразі ні Азербайджан, ні Вірменія не готові до мирних перемовин. "Вони вважають, що може кожна з них перемогти у цьому конфлікті. Про серйозність варіанту вирішення конфлікту дипломатичним шляхом говорити рано", – підсумував експерт.

До теми. Надзвичайний та повноважний Азербайджанської Республіки Ельміра Ахундова заявила, що Азербайджан готовий піти на мирні переговори лише після того, як вірмени залишать територію регіону. Як ствердила вона, переговори щодо цього регіону тривають досить довго, однак ні до чого не призводять.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: коротко

Конфлікт між країнами триває ще від початку 1990 років через район Нагірного Карабаху, який є територією Азербайджану. Одна проблема в тому, що регіон населяють, переважно, вірмени.

Бої відновились 27 вересня 2020 року. Країни звинувачують одна одну в ескалації.

Як повідомляли, що під час боїв є загиблі не лише серед військових, а й серед мирного населення.

Міжнародна спільнота засудила конфлікт. Вона закликала країни припинити бої, водночас Туреччина підтримала Азербайджан.

В Азербайджані заявили, що готові припинити вогонь лише за певних умов: якщо Вірменія визнає, що окупувала Нагірний Карабах та надасть план виведення своїх військ.

лише за певних умов: якщо Вірменія визнає, що окупувала Нагірний Карабах та надасть план виведення своїх військ. Водночас Вірменія запевнила, що Азербайджан 5 жовтня відновив наступ у південному напрямку Нагірного Карабаху. У регіоні тривають запеклі бої.

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