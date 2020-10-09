Для українців підготували серіал про медіаграмотність: деталі
Міністерство цифрової трансформації 9 жовтня презентувало серіал про медіаграмотність Very Verified. Проєкт складається з десяти серій та вже доступний до перегляду.
Проєкт розробила Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra, повідомляє Укрінформ.
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Про що серіал
- За словами однієї з розробниць проєкту Діани Даюб, курс навчає, як відрізняти факти від маніпуляцій;
- розповідає про те, хто вирішує, яку інформацію подавати у ЗМІ;
- з'ясовує, чи є соцмережі надійним джерелом новин тощо.
Крім того, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан запевняє, що проєкт розробили "як відповідь та вакцинацію проти вірусу дезінформації".
Він надає практичні навички медійної та інформаційної грамотності, які можуть стати частиною нашого насиченого життя,
– додала Іоанн.
Частина серіалу доступна на платформі "Дія. Цифрова освіта". Повну версією можна переглянути на платформі EdEra.
Дивіться відео, де розробники розповідають про серіал: