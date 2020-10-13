Станом на 13 жовтня українці можуть подорожувати у 58 країн. Раніше їх було 52, однак тепер до списку додали ще 6 держав. Проте ці країни не користуються популярністю серед українських туристів.

Ці країни відносно відкриті для українців. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Українці можуть подорожувати в 58 країн: перелік

Хороша новина – до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не найпопулярніші серед українських туристів,

– зазначив міністр.

Перелік нових відкритих країн:

Бахрейн,

Перу,

Пакистан,

Сан-Томе і Принсіпі,

Уганда,

Центральна Африканська Республіка.

При цьому Кулеба нагадав, що на сайті МЗС є інтерактивна карта, за допомогою якої можна перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян українців у будь-якій країні.