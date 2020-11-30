Одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень можуть отримати близько 2 мільйонів підприємців. Для цього з коронавірусного фонду потрібно видати 15 мільярдів гривень.

Якщо ініціативу запровадять, виплачувати гроші будуть за допомогою додатку "Дія". Про це повідомили у комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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У комітеті порекомендували Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії та скоротити термін подання альтернативних проєктів. Крім того, порадили скоротити терміни розгляду у першому читанні.

За словами глави комітету Галини Третьякової, це вкрай важливий проєкт.

В Україні ще не було такого, щоб держава за два-три тижні компенсувала втрати 1,5 – 2 мільйонам громадян в електронний спосіб,

– додала Третьякова.

Виплати ФОПам: що відомо