Для одноразової допомоги ФОПам треба виділити з коронавірусного фонду 15 мільярдів
Одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень можуть отримати близько 2 мільйонів підприємців. Для цього з коронавірусного фонду потрібно видати 15 мільярдів гривень.
Якщо ініціативу запровадять, виплачувати гроші будуть за допомогою додатку "Дія". Про це повідомили у комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
До теми ФОПам можуть виплатити по 8 тисяч гривень: Зеленський анонсував допомогу для підприємців
У комітеті порекомендували Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії та скоротити термін подання альтернативних проєктів. Крім того, порадили скоротити терміни розгляду у першому читанні.
За словами глави комітету Галини Третьякової, це вкрай важливий проєкт.
В Україні ще не було такого, щоб держава за два-три тижні компенсувала втрати 1,5 – 2 мільйонам громадян в електронний спосіб,
– додала Третьякова.
Виплати ФОПам: що відомо
- При запровадженні карантину вихідного дня підприємці почали протестувати. Вони боялись, що обмеження вб'ють їх бізнес.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що ФОПам, чий бізнес постраждав на карантині, виплатять по 8 тисяч гривень. Допомога буде одноразовою.
- Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі запровадження локдауну підприємцям нададуть допомогу.
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