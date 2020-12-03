Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримує незалежність та суверенітет України. А також – її територіальну цілісність.

Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля усіх сторін. Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, повідомляє 24 канал.

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Потрібне довгострокове рішення

За його словами, для досягнення стабільного миру на сході України потрібне довгострокове політичне рішення.

Це вимагатиме політичної волі усіх сторін конфлікту. Через це виконання мінських угод у повному обсязі є основною умовою,

– зазначив Боррель.

ЄС підтримує незалежність України

Також він наголосив, що Крим і місто Севастополь залишаються анексованими Росією. Боррель додав, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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