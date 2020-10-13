Наразі Україна перебуває серед держав так званої червоної зони через стрімке поширення коронавірусу. Відтак українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу. Попри це, для громадян нашої держави вже відкриті кордони 58 країн.

Раніше таких країн було 52, але 13 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про відкриття ще 6 країн, пише 24 канал.

Зверніть увагу Коли та за яких умов Євросоюз відкриє кордони з Україною

Країни відкриті для українців станом на 13 жовтня:

Туреччина

Бразилія

Домініканська Республіка

Демократична Республіка Конго

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багами

Ліван

Болгарія

Словенія

ОАЕ

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Рико

Сент-Люсія

Йорданія

Колумбія

Нігерія

Гана

Республіка Чад

Республіка Того

Республіка Джибуті

Буркіна-Фасо

Бенін

Бахрейн

Перу

Пакистан

Уганда

Сан-Томе і Принсіпі

Центральноафриканська республіка

Про країни ЄС

Ще на початку вересня Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі дійсно не відповідає критеріям, які визначені в ЄС для того, щоб держава потрапляла у "зелений список", громадяни якої можуть перетинати кордон

Ми з МОЗ постійно надаємо ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Робитимемо все можливе, аби Україна якомога швидше опинилася в "зеленому списку" і наші громадяни могли вільно в’їжджати на територію шенгенської зони,

– зауважив міністр.

Глава МЗС також наголосив, що чинні карантинні обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізу між Україною та ЄС і не мають на нього впливу.

Щойно обмеження знімуть, – безвіз запрацює на повну силу,

– переконував Кулеба.

8 категорій громадян, що можуть в’їжджати в ЄС: