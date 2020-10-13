Українці можуть подорожувати в 58 країн: перелік
Наразі Україна перебуває серед держав так званої червоної зони через стрімке поширення коронавірусу. Відтак українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу. Попри це, для громадян нашої держави вже відкриті кордони 58 країн.
Раніше таких країн було 52, але 13 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про відкриття ще 6 країн, пише 24 канал.
Зверніть увагу Коли та за яких умов Євросоюз відкриє кордони з Україною
Країни відкриті для українців станом на 13 жовтня:
- Туреччина
- Бразилія
- Домініканська Республіка
- Демократична Республіка Конго
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Великобританія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Республіка Корея
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Судан
- Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Ефіопія
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Бурунді
- Сейшельські острови
- Багами
- Ліван
- Болгарія
- Словенія
- ОАЕ
- Ірландія
- Мальдіви
- Антигуа і Барбуда
- Еквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморські острови
- Пакистан
- Пуерто-Рико
- Сент-Люсія
- Йорданія
- Колумбія
- Нігерія
- Гана
- Республіка Чад
- Республіка Того
- Республіка Джибуті
- Буркіна-Фасо
- Бенін
- Бахрейн
- Перу
- Пакистан
- Уганда
- Сан-Томе і Принсіпі
- Центральноафриканська республіка
Про країни ЄС
Ми з МОЗ постійно надаємо ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Робитимемо все можливе, аби Україна якомога швидше опинилася в "зеленому списку" і наші громадяни могли вільно в’їжджати на територію шенгенської зони,
– зауважив міністр.
Глава МЗС також наголосив, що чинні карантинні обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізу між Україною та ЄС і не мають на нього впливу.
Щойно обмеження знімуть, – безвіз запрацює на повну силу,
– переконував Кулеба.
8 категорій громадян, що можуть в’їжджати в ЄС:
- Працівники медзакладів, медичні дослідники та співробітники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку; особи, яким потрібна термінова меддопомога.
- Прикордонники.
- Перевізники товарів та інших транспортних служб.
- Дипломати; співробітники поліції під час виконання своїх обов’язків; служби та команди цивільного захисту.
- Представники міжнародних організацій і міжнародних військових контингентів.
- Особи, що мандрують транзитом.
- Особи, що їдуть з не туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший робочий інтерес.
- Особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.