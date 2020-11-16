Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Віктора Януковича, частково задовольнивши вимоги адвокатів президента-втікача. Однак на нього самого таке рішення суду не вплине.

Таку думку висловив Сергій Горбатюк, ексочільник управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке займалось розслідуванням злочинів під час Революції Гідності. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. І додав, що при цьому, мова не йде про скасування підозри чи недостатність доказів.

Зверніть увагу Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Віктора Януковича

Що означає рішення суду

У рішенні суду мовиться про "технічну помилку". Він пояснив, якби скасували підозру, то суд відмовив би прокурору в обранні запобіжного заходу. А так він повернув для розгляду першою інстанцією.

Сама по собі ситуація дивна, коли апеляційну скаргу на обрання запобіжного заходу розглядають пів року. Ці "затягування" насторожують,

– зазначив Горбатюк.

Також він наголосив, що справа стосується побиття учасників Революції Гідності у лютому 2014 року. Тобто, вона не має нічого спільного з державною зрадою, за яку Віктора Януковича раніше засудили. Апеляцію розглядатимуть завтра, 17 листопада.

Що це означає для Януковича

"Наразі таке рішення нічого не означає для самого Януковича. Воно може лише привертати увагу суспільства", – вважає Горбатюк.

І наголосив, що на сьогодні прокуратурі не відмовили в обранні запобіжного заходу, а направили на повторний розгляд.

Які можуть бути наслідки

Зараз підозрюваний Янукович перебуває у міжнародному розшуку. Відповідно, розгляд справ щодо нього можливий лише заочно. Тому і застосовується запобіжний захід у вигляді арешту. Якщо ж це рішення не приймуть, то це поставить хрест на можливості заочного суду у цій справі.

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