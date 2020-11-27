Олександр Лукашенко звинуватив Україну у тому, що вона нібито хотіла "швидше душити Білорусь". Самопроголошений президент заявив, що отримав від своїх спецслужб витяги, в яких описується ставлення західних політиків до подій в Білорусі після початку масових акцій протесту.

Відповідь української сторони не забарилася. Очільник МЗС спростував скандальну заяву Лукашенка. Про це Дмитро Кулеба написав на сторінці у твіттері.

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Міністр закордонних справ України заявив, що ніяких слів про необхідність "душити" Білорусь в його розмовах з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом звучало.

Ніяких таких слів в наших розмовах з Хайко Маасом звучало. Я принципово проти того, щоб "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно,

– написав Кулеба.

Нова заява Лукашенка

Олександр Лукашенко підкреслив, що отримав від КДБ зведення, в яких були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою.

Ми втрачаємо наші можливості, не роблячи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв,

– мовиться у повідомленні.

Лукашенко зазначив, що попри братські відносини між білоруським і українським народами, під Києвом все одно з'явився центр інформаційного впливу на Білорусь.

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Зауважимо, що раніше самопроголошений президент звинуватив Україну, Польщу та Литву у протестах у Білорусі. Він вважає, що саме з території України через кордон "пробралися кілька анархістів, які влаштували погроми та підпали". Він вважає, що Польща та Литва були проти перерахунку голосів, а виступали за проведення нових виборів.

Зверніть увагу! У Білорусі спалахнули протести через результати президентських виборів. Білоруси вважають, що їх сфальсифікували. Детальніше – за посиланням.