У 2021 році в ОБСЄ головуватиме Швеція. Серед пріоритетів роботи організації у наступному році будуть питання анексії Росією Криму та окупації Донбасу.

Пріоритети організації обговорювали міністри закордонних справ України та Швеції під час віртуальної зустрічі 13 листопада. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції,

– наголосив він.

Також Кулеба запросив свою шведську колегу Анн Лінде відвідати Україну. Очільник МЗС зауважив, що в Україні існує традиція, коли новий голова ОБСЄ здійснює перший закордонний візит саме до нашої країни.

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