Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що наразі триває активна робота з підготовки зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки". Він додав, що, попри "відсутність заголовків і яскравих новин", активна робота триває.

Кулеба також розповів, що після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" вже запланована зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату. Про це Дмитро Кулеба сказав після урочистої церемонії підняття прапора ООН у Києві, повідомляє 24 канал.

Важливо Німеччина активно готується до майбутнього саміту "нормандської четвірки"

Очільник українського МЗС не поділився подробицями зустрічі, але раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що вона може відбутися у жовтні.

Буквально вчора відбулася чергова нарада щодо певних позиційних моментів, які обговорюватимуть радники лідерів нормандського формату. Тому новин немає, але робота є,

– лаконічно пояснив Кулеба.

20 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже пишається розблокуванням нормандського формату. Українські дипломати активно працюють над підготовкою майбутнього нормандського саміту у Берліні.

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