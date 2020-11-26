Досі "позитивний": Разумков, який хворіє на коронавірус, розповів про свій стан
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже два тижні перебуває на самоізоляції, оскільки в нього діагностували коронавірус. Очільник парламенту запевняє, що почувається вже значно краще.
Водночас результат тесту на коронавірус досі позитивний. Про це Дмитро Разумков розповів у своєму фейсбуці.
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Тому змушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня. Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду,
– розповів голова Верховної Ради.
Він підкреслив, що статистика захворювання народних депутатів поки невтішна. Та очільник парламенту висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах і відсутність пленарних засідань позитивно вплинуть на загальну картину.
"Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи. Бережіть себе й своїх близьких і будьте здоровими!" – наголосив Дмитро Разумков.
Коротко про коронавірус у Разумкова:
Про хворобу очільника українського парламенту стало відомо 11 листопада. Тоді відбувся справжній спалах коронавірусу серед представників української влади. З різницею в кілька днів захворіли:
- Володимир Зеленський – Президент України,
- Андрій Єрмак – голова Офісу Президента,
- Руслан Стефанчук – віцеспікер Верховної Ради,
- Олексій Резніков – віцепрем'єр.
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