Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже два тижні перебуває на самоізоляції, оскільки в нього діагностували коронавірус. Очільник парламенту запевняє, що почувається вже значно краще.

Водночас результат тесту на коронавірус досі позитивний. Про це Дмитро Разумков розповів у своєму фейсбуці.

До слова Сам я позитивний: Зеленський одужав від COVID-19

Тому змушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня. Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду,

– розповів голова Верховної Ради.

Він підкреслив, що статистика захворювання народних депутатів поки невтішна. Та очільник парламенту висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах і відсутність пленарних засідань позитивно вплинуть на загальну картину.

"Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи. Бережіть себе й своїх близьких і будьте здоровими!" – наголосив Дмитро Разумков.

Коротко про коронавірус у Разумкова:

Про хворобу очільника українського парламенту стало відомо 11 листопада. Тоді відбувся справжній спалах коронавірусу серед представників української влади. З різницею в кілька днів захворіли: