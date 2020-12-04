Карантин вихідного дня тривав в Україні 3 тижні поспіль. Однак, на думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, за цей час обмеження не змогли до кінця виправдати очікування.

Водночас спікер зазначив, що це була відповідальність не лише профільного міністра, але Кабінету Міністрів у цілому. Про це голова Верховної Ради сказав під час брифінгу, пише 24 канал.

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Разумков додав, що наразі відбувається пошук шляхів зменшення "коронавірусного удару", який також б'є по економіці країни та по соціальних аспектах життя українців.

Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності, кількості захворювань на добу,

– пояснив спікер Ради.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 по 30 листопада у суботу та неділю. Згідно з обмеженнями, на вихідних могли працювати лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

Попри твердження Разумкова, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні вдалося зменшити кількість нових випадків коронавірусу за добу. Остаточні результати ефективності карантину вихідного дня представлять до кінця тижня, 6 грудня.

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Додамо, що Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, тож від 3 грудня в країні знов діє помаранчева зона карантину.

Які заборони діють у помаранчеві зоні: головне

Заборонені концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками.

У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%. А у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У громадському транспорті різного сполучення кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

З 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть працювати лише з доставкою.

Відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від 2 метрів, за одним столом – не більше 4 людей (не рахуючи неповнолітніх).

Більше про те, що заборонено у помаранчевій зоні карантину – читайте за посиланням.