Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наразі не час думати про обіймання вищих посад. Спікер каже, що зосереджений на виконанні актуальних завдань.

Разумков про плани на вищу посаду

Разумков запевнив, що наразі не думає про ріст у кар'єрі. Про це голова парламенту розповів німецькому виданню Die Welt.

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Спікер зазначив, що його часто питають про те, чи не претендує він на вищі посади.

Моя робота – не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Наразі нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях,

– сказав Разумков.

Деякою мірою я вже президент, – Разумков

Спікер зауважив, що його посада українською називається голова Верховної Ради, проте німецькою – президент парламенту.

"Отже, принаймні деякою мірою я вже президент", – пожартував спікер.

Разумков перебуває на самоізоляції

Зазначимо, що зараз Разумков перебуває на самоізоляції. Адже у спікера позитивний тест на коронавірус. Політик почуває себе добре і працює в дистанційному режимі. Проте проводити засідання Верховної Ради, а також голосувати він не може. Також COVID-19 діагностували і у заступника спікера Руслана Стефанчука.