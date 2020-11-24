У Запоріжжі показали унікальну гідроархеологічну знахідку – дубовий лафет. Його виявили на дні Дніпра неподалік острова Хортиця.

Спочатку археологи вважали, що знайшли стародавній корабель чи інший плавзасіб. Проте виявилося, що це лафет – це спеціальна опора, на якому закріплюється ствол гармати із затвором. повідомляє Укрінформ.

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Знайдений лафет, за попередніми дослідженнями, використовували наприкінці XVII – на початку XIII століття. Це – перша схожа знахідка у межах України, її перевезуть до реставраційного ангара.

Лафет виготовлений з дуба та окований залізом, на ньому залишилися сліди червоної фарби. Наразі точно сказати, де саме він був зроблений, неможливо.

Довжина унікальної знахідки сягає 4,4 метра, а ширина – близько 2,3 метра. Зауважимо, що гармати такого розміру могли стріляти на відстань до 7 кілометрів.



Унікальну знахідку виявили на дні Дніпра / Фото Укрінформу



Гідроархеологи виявили лафет XVIII – XVIII століття / Фото Укрінформу

Співробітник національного заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов пояснив, для чого могли використовувати гармати такого великого калібру, а саме 24 – 32 фунти.

Аби штурмувати міста, фортеці, укріплення того часу. Це польова гармата, вона мала надзвичайну артилерійську цінність,

– підкреслив він.

Варто зауважити, що лафет протягом тривалого часу був зануреним у мул, саме це допомогло йому добре зберегтися до наших днів. А колеса зняли з нього ще у XVIII столітті.