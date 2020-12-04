У Дніпрі, Черкасах та Сумах агітатори закликали до захоплення влади
СБУ викрила міжрегіональну мережу агітаторів у Дніпрі, Черкасах та Сумах. Зловмисники через інтернет поширювали заклики, які становлять загрозу державній безпеці нашої країни.
Заклили щодо захоплення влади та зміни державного кордону підозрювані поширювали через заборонені в Україні соціальні мережі. Про це повідомили у Службі безпеки України.
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Що відомо про агіататорів
- У Дніпропетровській області працівники СБУ досліджують факти можливої причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя".
- Кіберфахівці встановили, що мешканці Черкас та Роменського району Сумської області на власних сторінках у російських соцмережах розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону. Крім того, вони закликали до захоплення державної влади.
Зауважимо, за даними слідства, вказані матеріали підозрювані отримували з пропагандистських інтернет-видань Росії та сайтів незаконних збройних формувань.
Правоохоронці вже повідомили агітаторам про підозру у злочинах за двама статтями – захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які виступали за захоплення влади
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