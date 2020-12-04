СБУ викрила міжрегіональну мережу агітаторів у Дніпрі, Черкасах та Сумах. Зловмисники через інтернет поширювали заклики, які становлять загрозу державній безпеці нашої країни.

Заклили щодо захоплення влади та зміни державного кордону підозрювані поширювали через заборонені в Україні соціальні мережі. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Що відомо про агіататорів

У Дніпропетровській області працівники СБУ досліджують факти можливої причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя".

Кіберфахівці встановили, що мешканці Черкас та Роменського району Сумської області на власних сторінках у російських соцмережах розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону. Крім того, вони закликали до захоплення державної влади.

Зауважимо, за даними слідства, вказані матеріали підозрювані отримували з пропагандистських інтернет-видань Росії та сайтів незаконних збройних формувань.

Правоохоронці вже повідомили агітаторам про підозру у злочинах за двама статтями – захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.



СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які виступали за захоплення влади



Агітаторам вже оголосили підозру у вчиненні злочинів