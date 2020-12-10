Надзвичайна подія сталася близько 2:30 10 грудня на вулиці Шодуарівській у Дніпрі. 29-річний чоловік отримав осколкові поранення після вибуху гранати Ф-1.

Правоохоронці та працівники швидкої прибули на місце інциденту після того, як їх викликали свідки інциденту, повідомляє "Інформатор". Медики надали постраждалому допомогу.

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Він отримав травми ноги та руки.

Несподівана розв'язка

Як встановили слідчі, які знайшли біля будинку важіль від запалу гранати, уламки боєприпасу пошкодили припаркований у дворі Hyundai, а також наробили дірок у вікні квартири на 1 поверсі.

Копи побачили, що місце вибуху могли знімати камери відеонагляду. На одній з них вони побачили, як все сталося. Виявилося, що 29-річний постраждалий сам кинув гранату собі під ноги.

Зловмисник пояснив, що хотів отримати поранення та не ходити на роботу.

Інформацію про вибух внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як кваліфікували подію, невідомо.

Втім, чоловіка можуть покарати за незаконне зберігання боєприпасів.