Жорстоко лупцювали палицями: у Дніпрі діти до смерті забили двомісячне цуценя
Натовп дітей у Дніпрі накинулися на двомісяне цуценя і забили його до смерті палицями. На момент трагедії собакою займалися волонтери та підшукували їй господарів.
Його виявили у Дніпрі на вулиці Євпаторійській. Про це повідомила на фейсбук-сторінці зоозахисниця Дніпра Галина Бабешко.
Також читайте Принц Вільям та Кейт Міддлтон повідомили про смерть улюбленої собаки: фото улюбленця
Деталі від зоозахисниці
Вона опікувалася безпритульною твариною і саме підшукувала для цуцика нових господарів.
Дізналася, що на вулиці Євпаторійській ростуть майбутні маніяки, діти, які забили палицями цуценя. Цуценяті було 2 місяці, і я впевнена, що таке насильство прищеплюють вдома,
– зазначила зоозахисниця.
Вона додала: "Тільки вдома він може почути, що собак можна бити, труїти, чавити машиною. Звідки стільки злості й ненависті? Вони живі, їм уже не пощастило народитися на вулиці. Я розбита морально".
Бабешко зазначила, що цуценя було миле і контактне. На згадку про нього вона прикріпила фото до публікації.
Реакція користувачів соцмереж
Користувачі соціальних мереж обурилися такою поведінкою. Під постом вони писали про своє незадоволення та запевняли, що винні в цій ситуації батьки, які не прищепили любов до тварин.
Поділитися новиною