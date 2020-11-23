Натовп дітей у Дніпрі накинулися на двомісяне цуценя і забили його до смерті палицями. На момент трагедії собакою займалися волонтери та підшукували їй господарів.

Його виявили у Дніпрі на вулиці Євпаторійській. Про це повідомила на фейсбук-сторінці зоозахисниця Дніпра Галина Бабешко.

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Деталі від зоозахисниці

Вона опікувалася безпритульною твариною і саме підшукувала для цуцика нових господарів.

Дізналася, що на вулиці Євпаторійській ростуть майбутні маніяки, діти, які забили палицями цуценя. Цуценяті було 2 місяці, і я впевнена, що таке насильство прищеплюють вдома,

– зазначила зоозахисниця.

Вона додала: "Тільки вдома він може почути, що собак можна бити, труїти, чавити машиною. Звідки стільки злості й ненависті? Вони живі, їм уже не пощастило народитися на вулиці. Я розбита морально".

Бабешко зазначила, що цуценя було миле і контактне. На згадку про нього вона прикріпила фото до публікації.

Довідка. За жорстоке поводження з тваринами винні особи можуть понести адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративні правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальна – передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Реакція користувачів соцмереж

Користувачі соціальних мереж обурилися такою поведінкою. Під постом вони писали про своє незадоволення та запевняли, що винні в цій ситуації батьки, які не прищепили любов до тварин.

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