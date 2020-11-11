У Дніпрі вночі на 11 листопада сталась жахлива аварія – зіткнулись аж 5 автівок. У результаті загинула одна людина, а ще двоє постраждали.

Винуватцем моторошної ДТП був водій Infiniti – автівка поїхала на "червоне" й зіткнулась з Honda. Водій "японки" втратив контроль й машина вдарилась в інші автомобілі. Деталі інциденту повідомляють у ДСНС в Дніпропетровській області.

Читайте також На Київщині в ДТП загинули дві людини: фото 18+

Аварія трапилась опісля першої ночі на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту.

Водію Infiniti, який попередньо вважається винуватцем ДТП, лише 21-22 роки. "мажор" навіть не постраждав.

Водія Honda забрала швидка – його пасажирка, на жаль, померла на місці аварії від отриманих травм.

Деталі цього жахливого ДТП встановлюють правоохоронці.

Наслідки ДТП у Дніпрі / Фото ДСНС

Наслідки ДТП у Дніпрі / Фото ДСНС