"Шановні підприємці, гарних вам вихідних": у Дніпрі не запроваджуватимуть локдаун
У Дніпрі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня. Мер міста Борис Філатов закликав людей підтримати підприємців у цей нелегкий час.
Дніпро та Дніпропетровська область увійшли списку регіонів, де найнижчий рівень зараження коронавірусом. Про це Філатов написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Шановні підприємці, гарних вам вихідних. І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму та соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни, – наголосив очільник Дніпра.
Окрім того, мер закликав людей якомога більше часу проводити на свіжому повітрі та насолоджуватися останніми днями тепла.
Карантин вихідного дня: що відомо
- Локдаун вихідного дня стартує о 00:00 14 листопада.
- Метою нових обмежень є зменшити кількість заражених.
- Водночас більшість українських підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. Вони стверджують, що це знищить їхній бізнес.
- У низці міст України міська влада, всупереч рішенню Кабміну не запроваджуватиме локдаун.
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