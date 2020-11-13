У Дніпрі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня. Мер міста Борис Філатов закликав людей підтримати підприємців у цей нелегкий час.

Дніпро та Дніпропетровська область увійшли списку регіонів, де найнижчий рівень зараження коронавірусом. Про це Філатов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Шановні підприємці, гарних вам вихідних. І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму та соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни, – наголосив очільник Дніпра.

Окрім того, мер закликав людей якомога більше часу проводити на свіжому повітрі та насолоджуватися останніми днями тепла.

Зверніть увагу! Станом на 13 листопада Дніпропетровській області зафіксовано 19 909 випадків зараження коронавірусом.

Карантин вихідного дня: що відомо