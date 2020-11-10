У Дніпрі чоловік переходив дорогу на світлофорі. Автівка не зупинилась, щоб його пропустити, тоді він дістав пістолет й вистрелив у навздогін. Поруч була дитина.

Після серії пострілів озброєний пішохід заховав пістолет й пішов собі далі. Інцидент зняли на відео й поширили у телеграм-каналі "Хуев*й Днепр".

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Могла постраждати дитина

Дорогу в момент стрілянини переходив школяр – кулі пролетіли просто над головою у хлопчика. Проте, наразі невідомо, про яку саме зброю мовиться – летальну чи травматичну.

В поліції повідомили, що "стрілка" вже шукають аби притягнути до відповідальності. Про це в коментарі для сайту 24 каналу розповіла пресофіцерка Дніпровської поліції Аліна Стадник.

Він дістав предмет, схожий на пістолет та почав стріляти по автівкам. Зараз встановлюють особу чоловіка,

– повідомила вона.

Наразі до поліції ніхто не звертався й інформації про постраждалих наразі немає.

Правоохоронці зізнались 24 каналу, що про інцидент, який стався на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Олександра Поля, дізнались із соцмереж.

Пішохід вистрелив у автівку: дивіться відео