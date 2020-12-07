Діти 12 – 14 років закидали камінням 4 тролейбуси, які стояли у депо. Стався інцидент вночі 6 грудня. Особи підозрюваних вже встановили правоохоронці.

Про надзвичайний інцидент, який стався на проспекті Богдана Хмельницького, 31 А в Дніпрі, повідомляє видання Depo.Дніпро. За даними працівників депо, підлітків було 8.

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Вони вирішили пролізти до приміщення заради запису відео та селфі.

300 тисяч збитків



Через розваги підлітків у Дніпрі доведеться відновлювати 4 тролейбуси / Фото Depo.Дніпро

Як стверджує заступник директора КП "Дніпроелектротранспорт" Володимир Суслєнков, підлітки 12 – 14 років продерлися до технологічного майданчика, де перебувало 4 тролейбуси "ПМЗ". Після цього зловмисники почали жбурляти у транспортні засоби каміння.

На всіх тролейбусах розбиті бокові та лобові стекла. Щоб відновити їх, підприємству доведеться витратити близько 300 тисяч гривень.

Затримали на місці



У вчиненні злочину підозрюють 8 підлітків / Фото Depo.Дніпро

Почувши звук розбитого скла, охоронці "Дніпроелектротранспорту" побігли до майданчика та побачили там підлітків. Двох із них їм вдалося затримати. Особи інших встановлювали вже правоохоронці.

За фактом хуліганства відкрито кримінальну справу. Втім, від покарання підлітків можуть звільнити, оскільки їм немає 18.