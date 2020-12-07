У Дніпрі підлітки заради фото пролізли до депо та розтрощили тролейбусів на сотні тисяч: фото
Діти 12 – 14 років закидали камінням 4 тролейбуси, які стояли у депо. Стався інцидент вночі 6 грудня. Особи підозрюваних вже встановили правоохоронці.
Про надзвичайний інцидент, який стався на проспекті Богдана Хмельницького, 31 А в Дніпрі, повідомляє видання Depo.Дніпро. За даними працівників депо, підлітків було 8.
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300 тисяч збитків
Через розваги підлітків у Дніпрі доведеться відновлювати 4 тролейбуси / Фото Depo.Дніпро
Як стверджує заступник директора КП "Дніпроелектротранспорт" Володимир Суслєнков, підлітки 12 – 14 років продерлися до технологічного майданчика, де перебувало 4 тролейбуси "ПМЗ". Після цього зловмисники почали жбурляти у транспортні засоби каміння.
На всіх тролейбусах розбиті бокові та лобові стекла. Щоб відновити їх, підприємству доведеться витратити близько 300 тисяч гривень.
Затримали на місці
У вчиненні злочину підозрюють 8 підлітків / Фото Depo.Дніпро
За фактом хуліганства відкрито кримінальну справу. Втім, від покарання підлітків можуть звільнити, оскільки їм немає 18.
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