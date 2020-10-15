Прапор, який висів на будівлі Центрального господарського апеляційного суду Дніпра, напередодні Дня захисника України зірвали та понівечили. Це зробили 2 чоловіки, ймовірно, вони були у нетверезому стані.

Ситуація трапилась приблизно о 2:00. Це побачили через камеру відеонагляду співробітники Служби судової охорони, повідомили у пресслужбі Територіального управління Служби судової охорони в Дніпропетровській області.

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Яоловіки йшли біля будівлі та раптово схопили прапор, потягнули та зламали дерев'яну стійку, на якій тримався стяг. Після цього чоловіки кинули його на землю. Співробітники затримали порушника. Для цього були змушені застосувати фізичний вплив.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції, якій і передали правопорушника", – зазначили у пресслужбі.



Місце, де висів прапор / Фото Служба судової охорони

Там також додали, що прикрим є той факт, що ситуація трапилась напередодні Дня захисника України. "Для них цей державний символ є святинею. Сподіваємось, що чоловік, який зірвав стяг, усвідомить свою провину та зробить висновки", – підсумували у відомстві.



Один з затриманих / Фото Служба судової охорони