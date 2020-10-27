91-річну бабусю Лю 27 жовтня поховали на кладовищі села Ясне Новокадацького району Дніпропетровської області. Про смерть старенької волонтерки стало відомо 25 жовтня.

Попрощатися з бабусею Лю прийшли волонтери і патріоти України. Церемонію відспівування на території лікарні імені Мечникова провів військовий капелан отець Дмитро Поворотний, пише Укрінформ.

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Вона декламувала вірші українські, знала на пам'ять багато поем, навіть сама писала вірші. Вона дуже любила хлопців добровольців. Завжди казала, що якби не вони, то війну ми б програли. Дуже сумую за нею,

– зі слізьми на очах розповіла UA: Дніпро волонтерка Катерина Познякова.

Жінка перенесла інсульт і довго хворіла, але до останнього допомагала бійцям. Коли вона потрапила у лікарню, волонтери робили все, аби Савченко вижила. Однак, на жаль, 25 жовтня жінка померла.

Що відомо про бабусю Лю

Савченко розповідала, що її дід був кобзарем. Він часто розказував їй про героїчне минуле української нації та героїв. Влітку і навесні бабуся Лю самостійно вирощувала квіти та овочі, потім продавала їх в центрі міста. Виручені гроші передавала до шпиталю на лікування бійців і потреби армії.

Крім того, бабуся Лю збирала гроші і продавала сувеніри. Всім казала, що просить "не для себе, а для синочків" – так вона називала усіх бійців.



На прощання з померлою прийшли її подруги волонтерки / Фото Укрінформ



У Дніпрі попрощалися із найстарішою волонтеркою Людмилою Савченко / Фото Укрінформ