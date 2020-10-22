Дівчина з Дніпра викладає у соцмережах фотографії з відрізаними головами домашніх тварин. З нею вже давно працюють психологи, але безрезультатно. Нові жахливі знімки продовжують з’являтися.

На фото, які спровокували скандал, 15-річна школярка позує то з наколотою на ніж головою кота, то з головою курки. Деталі страшної історії повідомляє ТСН.

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Дівчину на жорстких фото ідентифікували. Вона виявилася ученицею однієї зі шкіл Дніпра. Очевидці говорять, що вже підіймали цю тему – з дівчинкою та її батьками розмовляв психолог, але моторошні фото продовжують з'являтися і далі.

"Ми навідалися до школи, інформація, що вона тут вчиться, правдива, їй 15 років, вона навчається у 9 класі, забита дитина, не особливо товариська. За неофіційною інформацією, вона кидалась на батьків з ножем, лежала в лікарні, батьки, ймовірно, в курсі, але нічого не роблять", – розповідає дніпрянка Дар'я Мєдвєдєва.

Сторінка Instagram школярки (наразі вона видалена) / Фото ТСН

Також Мєдвєдєва повідомила, що дівчина була у відділенні поліції та давала свідчення, що начебто знайшла голову кота вже відрубаною та вирішила з нею сфотографуватися. Людина, яка її фотографувала, також дала свідчення.