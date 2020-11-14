У Дніпрі сталася масштабна пожежа на агрегатному заводі: фото
На території ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" 14 листопада сталася пожежа на виробничому цеху. Рятувальники вже 2 години намагаються приборкати пожежу. Станом на 17:00 вогонь досі не локалізували.
Деталі пожежі у Дніпрі
Пожежа трапилася на вулиці Щепкіна близько 3 години дня. На місці події працюють 5 бригад рятувальників. Про це повідомляє "Інформатор".
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Ситуація на пожежі досить складна:
- вогонь швидко поширюється територією будівлі;
- температура на виробничому цеху стала дуже високою. Це ускладнює гасіння пожежі.
За даними видання, унаслідок пожежі постраждалих немає. Орієнтовна площа загоряння становить 200 метрів квадратних.
У Дніпрі трапилася масштабна пожежа на виробничому цеху / Фото "Інформатор"
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