На території ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" 14 листопада сталася пожежа на виробничому цеху. Рятувальники вже 2 години намагаються приборкати пожежу. Станом на 17:00 вогонь досі не локалізували.

Деталі пожежі у Дніпрі Пожежа трапилася на вулиці Щепкіна близько 3 години дня. На місці події працюють 5 бригад рятувальників. Про це повідомляє "Інформатор". До теми На Львівщині трапилась масштабна пожежа: вогонь гасили 32 надзвичайники – фото Ситуація на пожежі досить складна: вогонь швидко поширюється територією будівлі;

температура на виробничому цеху стала дуже високою. Це ускладнює гасіння пожежі. За даними видання, унаслідок пожежі постраждалих немає. Орієнтовна площа загоряння становить 200 метрів квадратних. У Дніпрі трапилася масштабна пожежа на виробничому цеху / Фото "Інформатор" Зверніть увагу! 9 листопада у Львові трапилася пожежа на балконі третього поверху житлового будинку. Власники у той час спали. Якби сусіди не побачили вогонь і не подзвонили рятувальникам, люди могли загинути. Більше про пожежі в Україні – читайте у матеріалах 24 каналу.