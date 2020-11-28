У Дніпрі 28 листопада сталася стрілянина у кафе. Внаслідок інциденту 1 людину поранили з вогнепальної зброї. Ще 3 постраждалих отримали ножові поранення.

Інцидент стався приблизно о 5:00. Заклад працював, незважаючи на карантин вихідного дня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зауважимо На Донбасі український військовий побив, підпалив та пограбував свого співслужбовця Деталі стрілянини Сутичка спалахнула між охоронцями закладу та 5 відвідувачами.

37-річний охоронець отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Ще 3 відвідувачі отримали ножові поранення.

На місце події прибула поліція.

Наразі у кафе проводять обшук. Правоохоронці вже вилучили гільзи від травматичної зброї.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зверніть увагу! 28 листопада в Україні стартував карантин вихідного дня. Закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів.

Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції

Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції