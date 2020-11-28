У Дніпрі сталася стрілянина у кафе: 4 постраждалих – фото
У Дніпрі 28 листопада сталася стрілянина у кафе. Внаслідок інциденту 1 людину поранили з вогнепальної зброї. Ще 3 постраждалих отримали ножові поранення.
Інцидент стався приблизно о 5:00. Заклад працював, незважаючи на карантин вихідного дня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Деталі стрілянини
- Сутичка спалахнула між охоронцями закладу та 5 відвідувачами.
- 37-річний охоронець отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
- Ще 3 відвідувачі отримали ножові поранення.
- На місце події прибула поліція.
- Наразі у кафе проводять обшук. Правоохоронці вже вилучили гільзи від травматичної зброї.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції
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