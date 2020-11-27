У Дніпрі ветерана Афганістану Станіслава Бойка вкусив невідомий отруйний павук. Чоловіка доставили в лікарню, де медики провели екстрену операцію і ампутували постраждалому обидві ноги.

Інцидент стався, коли Бойко обрізав на дачі виноград. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Нікополь Феросплавний".

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Деталі інциденту

Після того, як чоловіка вкусив невідомий отруйний павук, його негайно перевезли з Нікополя в Дніпро, в реанімаційне відділення лікарні Мечникова. Лікарі ухвалили рішення провести екстрену операцію з ампутації обох ніг.

Наш колега, учасник бойових дій в Афганістані, ветеран прикордонних військ, який пропрацював на нашому підприємстві приблизно 20 років, Станіслав Бойко зараз дуже потребує нашої з вами підтримки,

– зазначив голова ради ветеранів війни в Афганістані Василь Дашко.

Він також закликав колег ветерана, а також інших небайдужих жителів допомогти сім'ї потерпілого.

Що вважають біологи

На думку біолога з Нікополя Сергія Торопа, українця міг вкусити жовтосумний колючий павук Cheiracanthium punctorium. Це невеликі, максимум 1,5 сантиметра в довжину, проте дуже отруйні павуки.



Жовтосумний колючий павук / Фото Drofa

Наслідки від укусу

Його укус не є смертельно небезпечний, але може викликати дуже сильну алергічну реакцію. Зазвичай у потерпілих спостерігається:

гострий пекучий біль;

набряк укушеного місця;

блювання;

запаморочення;

озноб;

підвищення температури та артеріального тиску.

За словами експерта, раніше цих павуків в Україні не було. Проте через глобальне потепління їхній ареал проживання збільшився. Вони можуть досягати до 15 міліметрів в довжину. На полювання зазвичай виходять вночі та ховаються в трав'янистих рослинах, де їх дуже складно побачити.