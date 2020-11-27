У Дніпрі ветерана Афганістану вкусив отруйний павук: йому ампутували ноги
У Дніпрі ветерана Афганістану Станіслава Бойка вкусив невідомий отруйний павук. Чоловіка доставили в лікарню, де медики провели екстрену операцію і ампутували постраждалому обидві ноги.
Інцидент стався, коли Бойко обрізав на дачі виноград. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Нікополь Феросплавний".
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Деталі інциденту
Після того, як чоловіка вкусив невідомий отруйний павук, його негайно перевезли з Нікополя в Дніпро, в реанімаційне відділення лікарні Мечникова. Лікарі ухвалили рішення провести екстрену операцію з ампутації обох ніг.
Наш колега, учасник бойових дій в Афганістані, ветеран прикордонних військ, який пропрацював на нашому підприємстві приблизно 20 років, Станіслав Бойко зараз дуже потребує нашої з вами підтримки,
– зазначив голова ради ветеранів війни в Афганістані Василь Дашко.
Він також закликав колег ветерана, а також інших небайдужих жителів допомогти сім'ї потерпілого.
Що вважають біологи
На думку біолога з Нікополя Сергія Торопа, українця міг вкусити жовтосумний колючий павук Cheiracanthium punctorium. Це невеликі, максимум 1,5 сантиметра в довжину, проте дуже отруйні павуки.
Жовтосумний колючий павук / Фото Drofa
Наслідки від укусу
Його укус не є смертельно небезпечний, але може викликати дуже сильну алергічну реакцію. Зазвичай у потерпілих спостерігається:
- гострий пекучий біль;
- набряк укушеного місця;
- блювання;
- запаморочення;
- озноб;
- підвищення температури та артеріального тиску.
За словами експерта, раніше цих павуків в Україні не було. Проте через глобальне потепління їхній ареал проживання збільшився. Вони можуть досягати до 15 міліметрів в довжину. На полювання зазвичай виходять вночі та ховаються в трав'янистих рослинах, де їх дуже складно побачити.
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