У Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена. Зловмисник ховався від правоохоронців протягом 13 років.

Де ховався фігурант вбивства

Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Чоловік переховувався 13 років. Він використовував чуже прізвище, документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з Росією. Однак у 2013 році повернувся і пішов воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації.

Історія затримання зловмисника

Двох фігурантів справи затримали ще у 2007 році, а третій – зник. Слідчі встановили особу постачальника зброї та вибухівки одразу. Заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук. А суд обрав йому запобіжний захід – арешт. З того часу оперативники продовжували шукати злочинця.

І ось 20 листопада 2020 року стався прорив – миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули до будинку зловмисника у Дніпрі і затримали його.

Під час обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт чоловіка та підроблені документи.





Зловмисника затримали після 13 років пошуків / Фото Нацполіції



Правоохоронці знайшли оригінальний паспорт фігуранта справи / Фото Нацполіції

Що загрожує чоловікові

Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі 49-річний зловмисник перебуває на Миколаївщині, за рішенням суду він перебуватиме під вартою у СІЗО.

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