Ховався аж 13 років: впіймали фігуранта замовного вбивства бізнесмена – фото, відео
У Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена. Зловмисник ховався від правоохоронців протягом 13 років.
Де ховався фігурант вбивства
Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Чоловік переховувався 13 років. Він використовував чуже прізвище, документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з Росією. Однак у 2013 році повернувся і пішов воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації.
Історія затримання зловмисника
Двох фігурантів справи затримали ще у 2007 році, а третій – зник. Слідчі встановили особу постачальника зброї та вибухівки одразу. Заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук. А суд обрав йому запобіжний захід – арешт. З того часу оперативники продовжували шукати злочинця.
І ось 20 листопада 2020 року стався прорив – миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули до будинку зловмисника у Дніпрі і затримали його.
Під час обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт чоловіка та підроблені документи.
Зловмисника затримали після 13 років пошуків / Фото Нацполіції
Правоохоронці знайшли оригінальний паспорт фігуранта справи / Фото Нацполіції
Що загрожує чоловікові
Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.
Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі 49-річний зловмисник перебуває на Миколаївщині, за рішенням суду він перебуватиме під вартою у СІЗО.
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Вбивство первомайського бізнесмена: що сталося 13 років тому
- Ввечері 7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Він загинув на місці.
- Перед цим на автостоянці, де підприємець зазвичай ставив свій Range Rover, виявили пакет із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який не спрацював.
- 8 грудня того ж року правоохоронці затримали учасників групи, яка організувала замовне вбивство.
- Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ тієї ж Дніпропетровської області.
- Обом дали по 15 років та конфіскували все майно.
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