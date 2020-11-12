Терориста, який воював на російських окупантів на Луганщині, затримали контррозвідники СБУ 12 листопада. Після своєї кривавої роботи на країну-агресора він вирішив осісти у Дніпрі.

Чому бойовик опинився на підконтрольній Києву території України, а не поїхав кудись у Росію, невідомо. Наразі йому загрожує довге тюремне ув'язнення, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Інкримінують терористу участь у незаконних збройних формуваннях.

Командир підрозділу

За даними слідства, у 2014 році колишній військовослужбовець ЗСУ з Луганська приєднався до лав терористів. Спочатку він брав участь у бойових діях у складі розвідроти "ЛНР". Потім фанат Путіна зробив кар'єру та дослужився до керівника одного з підрозділів "3 Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади".



Колишній десантник ЗСУ воював проти України / Фото пресслужби СБУ

Спокійно працював

Коли бойовик пішов з незаконних формувань, він приїхав у Дніпро. Там чоловік без якихось проблем знайшов роботу. Працював він до моменту затримання співробітниками СБУ.



Бойовик вільно себе почував у Дніпрі / Фото пресслужби СБУ

Затриманому вже повідомили про підозру. Якщо суд визнає його провину, терориста можуть ув'язнити на термін від 3 до 8 років.

Наразі правоохоронці готовлять документи для обрання підозрюваному запобіжного заходу.