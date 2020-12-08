У Дніпрі 8 грудня біля прохідної ПМЗ сталась ДТП. На вулиці Макарова зіткнулися автомобілі Volkswagen і Toyota. В аварії постраждали 3 людини, їх забрала швидка.

Volkswagen їхав вулицею Макарова з боку вулиці Будівельників. Toyota рухалася вулицею Макарова від Криворізької та повертала на Титова. У цей момент сталося зіткнення. Про це повідомляє Інформатор.

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У ДТП постраждали 3 людини: чоловік і жінка з Volkswagen, а також чоловік з Toyota. Усіх трьох швидка забрала в лікарню №16. Характер травм постраждалих на цей час невідомий.

ДТП у Дніпрі біля прохідної ПМЗ: дивіться відео та фото

Через ДТП заблоковані обидві смуги вулиці Макарова в сторону вулиці Криворізької. Водії об'їжджають місце аварії по трамвайних коліях. Також ускладнено рух по Макарова в напрямку вулиці Будівельників. Зайнята ліва смуга, проїзний правий ряд. Крім цього, заблоковано рух тролейбусів, які не можуть повернути з вулиці Титова на Макарова.