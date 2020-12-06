Масштабна операція: на Дніпропетровщині затримали приблизно 25 людей – фото, відео
У місті Підгородне на Дніпропетровщині 6 грудня затримали приблизно 25 чоловіків та жінок. Їх усіх підозрюють у діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків.
Наразі в автомобілях затриманих проводять обшуки та вилучають зброю. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Зауважте Схопили жертву на вулиці: на Закарпатті затримали 4 підозрюваних у зґвалтуванні жінки
Деталі затримання
- Автомобілі підозрюваних рухалися у бік міста Новомосковська.
- За даними правоохоронців, затримані готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області.
- В автівках знайшли помпові рушниці та карабіни.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.
На Дніпропетровщині затримали приблизно 25 людей / Фото "Інформатора"
Масштабне затримання на Дніпропетровщині: дивіться відео
Поділитися новиною