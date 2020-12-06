У місті Підгородне на Дніпропетровщині 6 грудня затримали приблизно 25 чоловіків та жінок. Їх усіх підозрюють у діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків.

Наразі в автомобілях затриманих проводять обшуки та вилучають зброю. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області. Зауважте Схопили жертву на вулиці: на Закарпатті затримали 4 підозрюваних у зґвалтуванні жінки Деталі затримання Автомобілі підозрюваних рухалися у бік міста Новомосковська.

За даними правоохоронців, затримані готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області.

В автівках знайшли помпові рушниці та карабіни.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. На Дніпропетровщині затримали приблизно 25 людей / Фото "Інформатора" Масштабне затримання на Дніпропетровщині: дивіться відео