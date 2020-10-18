На Дніпропетровщині подали в суд на лікарку-рентгенолога. Вона не виявила у пацієнтки онкозахворювання, це призвело до смерті.

Медику інкримінують неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило важкі наслідки. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

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За інформацією слідства, лікарка вважається хорошим фахівцем та має великий досвід роботи. Втім, під час перегляду флюорограми вона не виявила у пацієнтки злоякісну пухлину. Через несвоєчасно встановлений діагноз, жінка померла.

Детальної інформації про лікарку та лікарню, у якій вона працює, не повідомляли. Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.

Що загрожує лікарці

Жінку судитимуть за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Їй загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до 2 років. Крім цього, лікарку можуть позбавити права обіймати певні посади протягом 5 років.