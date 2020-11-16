У Дніпропетровській області 16 листопада випав перший сніг. І хоч припорошило лише місцями, місцеві жителі встигли зафіксувати снігопад на камери.

Про те, де та як сніжило Дніпропетровщині, жителі області розповіли у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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У Кривому Розі сніг пройшов місцями. Переважно це була крупа, яка за кілька хвилин розтанула. Трасу Кривий Ріг – Дніпро засипало снігом потужніше. Тому водіїв попередили, аби вони були уважними на дорозі.



Перший сніг у Кривому Розі / Фото Наталі Литвин

У Кривому Розі сніжить: дивіться відео

У Нікополі падав лапатий сніг. Однак він теж швидко розтанув.

Сніг у Нікополі: дивіться відео

До слова, 17 листопада на Дніпропетровщині вночі буде від -2 до 0 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів. Істотних опадів в області синоптики не прогнозують.

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