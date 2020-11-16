Дніпропетровщину припорошив перший сніг: фото, відео
У Дніпропетровській області 16 листопада випав перший сніг. І хоч припорошило лише місцями, місцеві жителі встигли зафіксувати снігопад на камери.
Про те, де та як сніжило Дніпропетровщині, жителі області розповіли у соцмережах, повідомляє 24 канал.
Читайте також В Україні прогнозують ожеледицю: де чекати на погіршення погоди
У Кривому Розі сніг пройшов місцями. Переважно це була крупа, яка за кілька хвилин розтанула. Трасу Кривий Ріг – Дніпро засипало снігом потужніше. Тому водіїв попередили, аби вони були уважними на дорозі.
Перший сніг у Кривому Розі / Фото Наталі Литвин
У Кривому Розі сніжить: дивіться відео
У Нікополі падав лапатий сніг. Однак він теж швидко розтанув.
Сніг у Нікополі: дивіться відео
До слова, 17 листопада на Дніпропетровщині вночі буде від -2 до 0 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів. Істотних опадів в області синоптики не прогнозують.
Сніг в Україні у 2020: основне
- Ще у середині жовтня у Карпатах випав перший сніг.
- 14 листопада засніжило у місті Шостка, що на Сумщині, а 15 листопада сніг випав і у Харкові.
- Крім того, днями снігу насипало в інших регіонах України, зокрема, у Харківській, Полтавській і Луганській областях.
Поділитися новиною