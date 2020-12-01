У П’ятихатському районі Дніпропетровської області шахраї через інтернет продавали маски та антисептики. Гроші приймали на банківські картки – одразу після отримання суми, зловмисники блокували покупця й не спілкувались з ним.

Аферу викрила кіберполіція. Шахраїв, які нагрівалися на пандемії коронавірусу, заарештували. Про це повідомляється на сайті Кіберполіції України. Читайте також У Полтаві школяра з "Нацдружин" підозрюють у вбивстві чоловіка – злочин зняли на відео: 18+ Шахраї розміщували оголошення в інтернеті. Головною умовою була передплата за товар, однак після отримання грошей – зловмисники блокували покупців. Шахраї неодноразово змінювали назви своїх акаунтів. Що відомо про шахрайство? Слідством встановлено, що правопорушники ошукали понад 200 громадян з різних регіонів України. Загальна сума збитків сягає 300 тисяч гривень.

За місцем мешкання зловмисників правоохоронці провели санкціонований обшук. Вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Фігурантам справи загрожує до 8 років позбавлення волі.