Заробляли на пандемії: на Дніпропетровщині впіймали шахраїв, які "продавали" маски
У П’ятихатському районі Дніпропетровської області шахраї через інтернет продавали маски та антисептики. Гроші приймали на банківські картки – одразу після отримання суми, зловмисники блокували покупця й не спілкувались з ним.
Аферу викрила кіберполіція. Шахраїв, які нагрівалися на пандемії коронавірусу, заарештували. Про це повідомляється на сайті Кіберполіції України.
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Шахраї розміщували оголошення в інтернеті. Головною умовою була передплата за товар, однак після отримання грошей – зловмисники блокували покупців.
Шахраї неодноразово змінювали назви своїх акаунтів.
Що відомо про шахрайство?
- Слідством встановлено, що правопорушники ошукали понад 200 громадян з різних регіонів України. Загальна сума збитків сягає 300 тисяч гривень.
- За місцем мешкання зловмисників правоохоронці провели санкціонований обшук. Вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.
- Фігурантам справи загрожує до 8 років позбавлення волі.
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