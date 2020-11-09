До 100-річчя Варшавської битви у Польщі відкрили пам'ятник з Петлюрою: фото
У польському місті Скерневіце відкрили монумент, присвячений 100-річчю Варшавської битви. Це зробили, аби нагадати про підтримку Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни.
Монумент навзали "Перед Варшавською битвою". Про це зазначили в офіційному повідомленні міністерства культури Польщі.
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Кого зобразили на монументі
На монументі зобразили:
- польського маршала Юзефа Пілсудського;
- угорського прем'єра Пала Телекі;
- французького політичного діяча Шарля де Голля;
- українського отамана Симона Петлюру.
Чия ініціатива
Монумент створили з ініціативи Stowarzyszenie Skierniewice 2019 – 2020 у співпраці з польським міністерством культури та владою Скерневіце. Автор проєкту – Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.
Пам'ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками,
– зазначили на відкритті.
Для відкриття монумента обрали саме Скерневіце через роль цього міста у подіях 1920 року. Туди прибув перший поїзд з військовою допомогою від Угорщини.
Монумент у Скерневіце / Фото Gov.pl
Відкриття пам'ятника у Польщі / Фото Gov.pl
Монумент до 100-ї річниці Варшавської битви / Фото Gov.pl
У Польщі відкрили пам'ятний монумент / Фото Gov.pl
Кривава Варшавська битва: коротко
- У серпні 1920 року біля Варшави розігралась битва, від якої залежала подальша доля всієї Європи.
- Поляки з українцями зупинили спробу російських більшовиків рознести комуністичну революцію по країнах Центральної та Західної Європи. Більшовики були змушені піти на перемовини з Польщею.
- Президент України Володимир Зеленський назвав перемогу над російською армією в 1920 році прикладом об'єднання України та Польщі.
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