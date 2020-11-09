У польському місті Скерневіце відкрили монумент, присвячений 100-річчю Варшавської битви. Це зробили, аби нагадати про підтримку Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни.

Монумент навзали "Перед Варшавською битвою". Про це зазначили в офіційному повідомленні міністерства культури Польщі.

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Кого зобразили на монументі

На монументі зобразили:

польського маршала Юзефа Пілсудського;

угорського прем'єра Пала Телекі;

французького політичного діяча Шарля де Голля;

українського отамана Симона Петлюру.

Чия ініціатива

Монумент створили з ініціативи Stowarzyszenie Skierniewice 2019 – 2020 у співпраці з польським міністерством культури та владою Скерневіце. Автор проєкту – Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

Пам'ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками,

– зазначили на відкритті.

Для відкриття монумента обрали саме Скерневіце через роль цього міста у подіях 1920 року. Туди прибув перший поїзд з військовою допомогою від Угорщини.



Монумент у Скерневіце / Фото Gov.pl



Відкриття пам'ятника у Польщі / Фото Gov.pl



Монумент до 100-ї річниці Варшавської битви / Фото Gov.pl



У Польщі відкрили пам'ятний монумент / Фото Gov.pl

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