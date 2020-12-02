У поліції відкрили кримінальну справу щодо погроз українським угорцям на Закарпатті у провокативному відео. Особам, які закликають до міжнаціональної ворожнечі, суд може винести вирок до 5 років позбавлення волі.

У відео з погразами могли брати участь або 2 особи, або одна, яка поставила камеру зі штативом. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зверніть увагу Таке бувало і раніше: угорці Закарпаття відреагували на скандал із виконанням гімну

Він наголосив, що Україна є багатонаціональною країною і Конституція гарантує захист усім громадянам незалежно від їхнього походження та релігії. "Будь-які погрози на адресу національних меншин – заборонені законом і передбачають відповідальність", – запевнив заступник очільника МВС.

Робота закордонних спецслужб

Водночас Антон Геращенко зазначив, що відповідне відео може бути лише заявою провокатора, якого обов'язково знайдуть та притягнуть до відповідальності. Наразі ні угорській національній меншині, ні іншим – не загрожує небезпека, зазначив він.

Мрія Путіна – зробити так, щоб усі національності в Україні жили як кішка з собакою. Ми відстежуємо, що російські пропагандистські ЗМІ радіють заявам та закликам до спалахів етнічної ненависті,

– розповів заступник міністра.

Зверніть увагу! ЗМІ Закарпаття поширили провокативне відео, на якому нібито один з активістів "Правого сектору" погрожує закарпатським угорцям. На це відреагував очільник МВС України Арсен Аваков.

Позиція щодо угорського гімну на Закарпатті

Законодавство України не забороняє нацменшинам співати гімни будь-якої країни, це не є порушенням закону, заявив Антон Геращенко. За його словами, у Кримінальному кодексі України відсутнє покарання за співання гімну на території України або на сесіях міських рад.

"Загально відомо, що в Україні є етнічні меншини, не можна "розривати" країну та закликати до її поділення – це кримінальний злочин. Якщо громадянин буде закликати до цього, то його притягуватимуть до кримінальної відповідальності", – розповів він.

Водночас, за інформацією Антона Геращенка, спочатку у відповідних подіях на Закарпатті виконували український гімн, а потім частина – угорський. Він зазначив, що певні політичні сили та провокатори використовують ситуацію для роздумухування ненависті до угорської національно етнічної групи.

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що це вигідно тим силам, які хочуть послаблювати Україну, через що виникає постійна ненависть між різними етнічними групами. Спів гімну – не заборонена річ і намагання це видати за сепаратизм є великим перебільшенням, запевнив Геращенко.

Скандал довкола угорського гімну на Закарпатті: коротко