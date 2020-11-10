Президент Азербайджану Ільхам Алієв посміявся над прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Причиною стала угода про перемир'я у Нагірному Карабаху.

Нагірний Карабах є частиною Азербайджану. Про це Алієв заявив у відео, опублікованому у телеграм-каналі "Подъём".

Читайте також Пашинян не підписав би угоду про мир без поразки Вірменії, – експерт

У цьому документі (мирній угоді – 24 канал) немає ані слова про статус Нагірного Карабаху. Ну що, Пашинян, де твій статус? До біса вирушив твій статус. Поки я президент, не буде статусу. Це частина Азербайджану,

– наголосив Алієв.

Алієв висміяв Пашиняна: дивіться відео

Перемир'я у Нагірному Карабаху: що відомо