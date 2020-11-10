Де твій статус, до біса вирушив твій статус, – Алієв висміяв Пашиняна
Президент Азербайджану Ільхам Алієв посміявся над прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Причиною стала угода про перемир'я у Нагірному Карабаху.
Нагірний Карабах є частиною Азербайджану. Про це Алієв заявив у відео, опублікованому у телеграм-каналі "Подъём".
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У цьому документі (мирній угоді – 24 канал) немає ані слова про статус Нагірного Карабаху. Ну що, Пашинян, де твій статус? До біса вирушив твій статус. Поки я президент, не буде статусу. Це частина Азербайджану,
– наголосив Алієв.
Алієв висміяв Пашиняна: дивіться відео
Перемир'я у Нагірному Карабаху: що відомо
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали мирну угоду. Вона передбачає припинення вогню на території Нагірного Карабаху. Окрім того, вірменська сторона повертає Азербайджану певні території.
- До Нагірного Карабаху вже вирушили літаки з російськими миротворцями – це також є умовою перемир'я.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що станом на 10 листопада бойові дії у Нагірному Карабаху ще тривають. Водночас міністерка оборони Шушан Степанян повідомила, що бойові дії на території невизнаної республіки припинилися.
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