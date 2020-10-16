До червоної зони потрапили ще 7 країн: перелік
Станом на 16 жовтня червона зона налічує 44 країни. Після оновлення переліку до неї потрапили ще 7 держав. Однак список країн зеленої зони теж збільшився.
У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік країн зеленої та червоної зони. Відповідний список розмістили на сайті МОЗ.
До теми В МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони: як змінився перелік
Перелік нових країн, що потрапили до червоної зони:
- Словаччина,
- Словенія,
- Мальта,
- Швейцарія,
- Румунія,
- Йорданія
Крім нових країн, у червоній зоні залишились Франція, Бельгія, США, Вірменія, Нідерланди, Аргентина, Ізраїль та інші.
Натомість "зеленими" стали Ірак, Парагвай, Беліз тощо. Крім цього, Туреччина, Росія, Польща, Литва, Білорусь, Угорщина Грузія теж перебувають у зеленій зоні.