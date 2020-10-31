До Філіппін наближається потужний тайфун Гоні: тисячі людей евакуйовують
До берегів острівної держави Філіппіни наближається тайфун Гоні. З повною силою він може вдарити по країні вже 1 листопада. Зараз він рухається Тихим океаном зі швидкістю близько 20 кілометрів на годину.
Вже ввечері 31 жовтня він може викликати інтенсивні дощі в столиці Філіппін Манілі. Окрім того, посилить загрозу підтоплень та зсувів. Про це пише AFP.
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Очікується, що стихія, набравши силу, буде супроводжуватися поривами вітру швидкістю до 265 кілометрів на годину. Шторму присвоюють 5 категорію небезпеки.
Філіппінська влада вже розпорядилася евакуювати тисячі жителів південної частини найбільшого острова Філіппінського архіпелагу Лусон.
Тайфун Гоні наближається до Філіппін / Фото baokhanhhoa
Очікується, що Гоні стане найсильнішим тайфуном, що вражав Філіппіни, після Хая, в результаті якого у 2013 році загинуло понад 6 300 людей.
Відтак, рятувальна евакуація почалася в прибережних районах і схильних до зсувів громадах в провінціях Камарінес Норте і Камарінес Сур.
Сила цього тайфуну – не жарт,
– попереджають синоптики.
Зауважимо, що школи, порожні від початку пандемії коронавірусу, будуть використовувати як сховища. Те саме стосується державних центрів евакуації та спортзалів.
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