До берегів острівної держави Філіппіни наближається тайфун Гоні. З повною силою він може вдарити по країні вже 1 листопада. Зараз він рухається Тихим океаном зі швидкістю близько 20 кілометрів на годину.

Вже ввечері 31 жовтня він може викликати інтенсивні дощі в столиці Філіппін Манілі. Окрім того, посилить загрозу підтоплень та зсувів. Про це пише AFP.

Дивіться також Потужний землетрус сколихнув Туреччину та Грецію: є жертви та поранені – моторошні відео, фото

Очікується, що стихія, набравши силу, буде супроводжуватися поривами вітру швидкістю до 265 кілометрів на годину. Шторму присвоюють 5 категорію небезпеки.

Філіппінська влада вже розпорядилася евакуювати тисячі жителів південної частини найбільшого острова Філіппінського архіпелагу Лусон.



Тайфун Гоні наближається до Філіппін / Фото baokhanhhoa

Очікується, що Гоні стане найсильнішим тайфуном, що вражав Філіппіни, після Хая, в результаті якого у 2013 році загинуло понад 6 300 людей.

Відтак, рятувальна евакуація почалася в прибережних районах і схильних до зсувів громадах в провінціях Камарінес Норте і Камарінес Сур.

Сила цього тайфуну – не жарт,

– попереджають синоптики.

Зауважимо, що школи, порожні від початку пандемії коронавірусу, будуть використовувати як сховища. Те саме стосується державних центрів евакуації та спортзалів.

Зверніть увагу! Гоні вдарить по Філіппінах буквально через тиждень після свого попередника Молаве, що вбив 22 особи та, затопивши низинні села і сільгоспугіддя, перекинувся через Південно-Китайське море до В'єтнаму.