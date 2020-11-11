У філіппінських провінціях Албай та Катандуанес оголосили евакуацію через наближення тайфуну Улісс. Прогнозують, що стихія досягне Філіппін 12 листопада.

Рада зі зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, яке перебуває у зоні ризику. Про це повідомляє телеканал CNN Philippines.

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Тайфун може загрожувати повенями, зсувами, селі, штормовими припливами та сильними поривами вітру. Тому людей закликають перейти у безпечні громадські та приватні евакуаційні центри.

Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа також підписав наказ про обов'язкову евакуацію, особливо це стосується прибережних районів.

У столичному регіоні через тайфун тимчасово не працюватимуть суди та частина шкіл.

До слова, тропічний шторм Улісс посилився до тайфуну в середу, 11 листопада. За прогнозами, він накриє філіппінський острів Полілло та провінцію Кесон вранці 12 листопада. Згодом стихія рушить до провінцій Центральний Лусон і Самбалес.

Зверніть увагу! Албай та Катандуанес у листопаді 2020 року вже евакуювали через тайфун Гоні. Стихія забрала 13 життів у провінції Албай та 6 – у Катандуанесі.



До Філіппін наближається тайфун Улісс / Фото Courtesy of PAGASA

Тайфун Улісс наближається до Філіппін: дивіться карту