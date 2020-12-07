У Києві розпочалася справжня метеорологічна зима. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0 градусів відбулося ще 30 листопада.

Метеорологічна зима в українську столицю прийшла майже вчасно – на 4 дні пізніше кліматичної норми. Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Актуально Прогноз погоди на 8 грудня: рвучкий штормовий вітер і мороз остудять країну Українські синоптики прогнозують, що від'ємні показники температури повітря триматимуться і надалі. Найшвидше метеорологічна зима у Києві розпочалася у далекому 1920 році – 20 жовтня. Найпізніше – у 2015 році – 29 грудня. Зверніть увагу! У 2019 році метеорологічна зима так і не надійшла до Києва. Це стало унікальним явищем в історії української столиці. У грудні 2020 року синоптики прогнозують затяжні морози та снігопади. Зокрема, на Миколая температура повітря становитиме – 8 градусів морозу. Однак на Новий рік, на жаль, обіцяють відлигу та рясні дощі.