У бік окупованого Криму 4 грудня запустили 20-метровий прапор України. Зробили це волонтери з Краматорська на Донеччині, Києва, а також і Херсонської та Запорізької областей. Акцію присвятили до Дня Збройних сил України, який традиційно відзначають 6 грудня.

Що відомо про прапор

Стяг має розміри 20 метрів на 6 метрів. Пошила його волонтерка Краматорська – Оксана Муравьова. А гроші на пошиття надсилали люди з всієї України, зокрема, з окупованих територій. Про це повідомляє "Громадське".

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Разом із прапором на півострів відправили 10 тисяч листівок із написами "З Днем Збройних сил України!", "Україна – єдина", "Там, де ми, там – Україна" тощо.



Окрім прапору, волонтери до Криму також відправили повітрям тисячі проукраїнських листівок / Фото видання "Радіо Свобода"

Додамо, що ця акція є не єдиною. У неділю, 6 грудня, волонтери планують запустити ще один прапор на окупований Донецьк, а у вівторок, 8 числа – не підконтрольний Києву Луганськ.

Деталі волонтерської акції з прапором

Волонтери вдень прибули на контрольний пункт "Чонгар", що на адмінмежі Криму та Херсонської області. Про це повідомляє ресурс "Крим. Реалії".

За словами активістів, своєю акцією вони хотіли підтримати жителів окупованого Криму. Також волонтери нагадали про ранковий обшук з боку російських силовиків у будинку кримськотатарського активіста Казіма Аметова.

По-перше, таким чином ми показуємо, що це наша земля. Але найголовніше, ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях людям, які вірять в нас, які вірять в те, що ця земля повернеться та вони знову будуть на вільній землі жити, а не окупованій,

– зауважив волонтер із Краматорська Влад Борода.



Свою акцію волонтери присвятили до Дня ЗСУ / Фото видання "Радіо Свобода"

Попередні цьогорічні акції з прапорами на адмінмежі з Кримом

1 серпня на "Чонгарі" десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор у межах щорічного всеукраїнського "мотопробігу Єдності".

25 серпня волонтери зі Слов'янська запустили на надувних кулях 25-метровий український прапор в напрямку окупованого Криму.

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Коротко про обшуки в будинку Казіма Аметова