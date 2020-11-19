У Музеї Революції Гідності в Києві відбуваються обшуки. Про причини наразі офіційно нічого не повідомили. За даними ЗМІ, справа стосується привласнення бюджетних коштів. Музей Революції Гідності є частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні

Що відомо про обшуки в Музеї Революції Гідності

Про обшуки сам Музей Революції Гідності написав у фейсбуці. Також вони оприлюднили відповідні фото.

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У нас – обшук! У ці хвилини саме відкрили та проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому деталі згодом,

– зазначили в музеї.

Як видно з оприлюднених фото, обшук проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. Входить він до структури Нацполіції. Також відомо, що оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, а процесуальне керівництво – міська прокуратура.



Обшук у Музеї Революції Гідності проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності / Фото Музею Революції Гідності

Нардеп Володимир Ар'єв у фейсбуці повідомив, що слідчі вилучили документацію. Цю інформацію підтвердили в музеї. Директор закладу Ігор Пошивайло додав, що обшуки почалися о 7 ранку й у його квартирі. Крім того, слідчі заблокували роботу 2 приміщень: яких саме, він не уточнив. У підсумку правоохоронці вилучили носії інформації та документацію фінансово-господарської діяльності.

"Наразі слідчі СБУ за зачиненими дверима вилучають документи у бухгалтерії. Ні працівників, ні ЗМІ у кабінет не впускають. А наш науковий форум, який музей готував цілий рік, триває", – зазначили в Музеї Революції Гідності.

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Що могло стати причиною обшуку

За даними "Української правди", слідчі дії проводять у справі за фактом зловживання службовим становищем з боку посадовців музею. Мовиться про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У Нацполіції обшуки поки не коментують. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками відомства задля коментаря. А речниця Служби безпеки Олена Гітлянська заявила, що не має інформації про обшук.