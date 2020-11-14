До Нагірного Карабаху 14 листопада продовжують стягувати російську техніку. Зокрема, прибувають колони бронестранспортерів та автомобілів.

Серед техніки є навіть танки та "Град". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Росії.

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Чому до Нагірного Карабаху стягують російську техніку

Техніка прибуває відповідно до угоди, яку підписали Азербайджан, Вірменія та Росія.

У Міноборони стверджують, що продовжують розгортати російський миротворчий контингент у регіоні, а також вздовж Лачинського коридору.



Російська техніка у Нагірному Карабасі / Фото Міноборони Росії



Військові машини у регіоні / Фото Міноборони Росії

Яка техніка прямує у Нагірний Карабах

Бронетранспортери,

автомобільна техніка,

засоби матеріально-технічного забезпечення.

Крім цього, за інформацією Українського мілітарного порталу, Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та систему "Град". Танки помітили за тактичним знаком, а танк з бортовим номером 431 раніше вже бачили у відео з військової бази у Гюмрі.

Військова техніка у Нагірному Карабасі, дивіться відео:

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