Угода про мир у Нагірному Карабасі: до регіону стягують російську техніку – фото, відео
До Нагірного Карабаху 14 листопада продовжують стягувати російську техніку. Зокрема, прибувають колони бронестранспортерів та автомобілів.
Серед техніки є навіть танки та "Град". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Росії.
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Чому до Нагірного Карабаху стягують російську техніку
Техніка прибуває відповідно до угоди, яку підписали Азербайджан, Вірменія та Росія.
У Міноборони стверджують, що продовжують розгортати російський миротворчий контингент у регіоні, а також вздовж Лачинського коридору.
Російська техніка у Нагірному Карабасі / Фото Міноборони Росії
Військові машини у регіоні / Фото Міноборони Росії
Яка техніка прямує у Нагірний Карабах
- Бронетранспортери,
- автомобільна техніка,
- засоби матеріально-технічного забезпечення.
Крім цього, за інформацією Українського мілітарного порталу, Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та систему "Град". Танки помітили за тактичним знаком, а танк з бортовим номером 431 раніше вже бачили у відео з військової бази у Гюмрі.
Військова техніка у Нагірному Карабасі, дивіться відео:
Угода про перемир'я в Нагірному Карабасі: що відомо
- Раніше Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Крім того, домовленість передбачає розміщення у регіоні російських миротворців.
- Також згідно з угодою сторони вже обмінялись тілами загиблих та мають провести обмін військовополоненими.
- До речі, у Вірменії домовленість сприйняли як капітуляцію та вийшли на протести.
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