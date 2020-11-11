Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав звільнити до Різдва та Нового року всіх утримуваних осіб на Донбасі. Він зазначив, що відповідні дії були б прикладом високої моралі і відповідальності учасників.

Відповідну заяву він зробив у середу 11 листопада на засіданні в форматі відеоконференції. Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні української делегації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб. Це було б ознакою їх прагнення домовитися щодо інших позиціях", – йдеться в повідомленні.

Дотримання режиму припинення вогню

Водночас глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні – посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Відповідний режим, за його словами, зберігають вже 108 діб. Також глава місії ОБСЄ розповів, що спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння.

Водночас українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування. Йдеться про 19 замінованих ділянок, зокрема:

кладовища,

електромережі,

об'єкти водопостачання, що розташовані на лінії розведення.

Довідка. 11 листопада відбулося засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Обговорили роботу в одразу 4 напрямів – політичного, економічного, безпекового й гуманітарного.