До Нового року: Кравчук закликав звільнити усіх утримуваних на Донбасі
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав звільнити до Різдва та Нового року всіх утримуваних осіб на Донбасі. Він зазначив, що відповідні дії були б прикладом високої моралі і відповідальності учасників.
Відповідну заяву він зробив у середу 11 листопада на засіданні в форматі відеоконференції. Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні української делегації, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб. Це було б ознакою їх прагнення домовитися щодо інших позиціях", – йдеться в повідомленні.
Дотримання режиму припинення вогню
Водночас глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні – посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Відповідний режим, за його словами, зберігають вже 108 діб. Також глава місії ОБСЄ розповів, що спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння.
Водночас українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування. Йдеться про 19 замінованих ділянок, зокрема:
- кладовища,
- електромережі,
- об'єкти водопостачання, що розташовані на лінії розведення.
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